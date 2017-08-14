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Posted 14 августа 2017, 09:51

Published 14 августа 2017, 09:51

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

В Ростове изменится работа касс стадиона "Олимп-2"

14 августа 2017, 09:51
Во время футбольного матча между командами "Ростов" и "Краснодар" изменится работа касс стадиона "Олимп-2", сообщается на сайте ростовского клуба.

"Матч состоится 20 августа. В этот день кассы будут работать с 12.00 мск до 20.00", - говорится в публикации.

Кроме того, со вторника кассы будут работать с 12.00 до 18.00.

Игра с Краснодаром пройдет в рамках чемпионата РФ в Ростове. Купить билеты можно по цене от 300 рублей до 5 тысяч рублей.

Ранее ростовчане обыграли "Уфу" со счетом 1:4. Однако молодежка "Ростова" потерпела поражение.

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