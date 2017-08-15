Дом эвакуировали в Таганроге из-за пожара в цехе по изготовлению мороженого

Posted 15 августа 2017, 10:50
Published 15 августа 2017, 10:50
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
"Загорелось производственное помещение по изготовлению мороженого. В двухэтажном здании пламя охватило 400 квадратных метров", - говорится в публикации.
Отмечается, что огонь мог перекинуться на дом, который находится рядом. В результате эвакуировали местных жителей. В данный момент такой опасности нет.
Напомним, инцидент случился на улице Ломоносова в 11.20 мск. Пожару присвоили второй ранг. В 12.20 была объявлена локализация возгорания.
В тушении огня участвовали 38 человек. Пожар потушили в 13.16.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]