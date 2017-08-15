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Posted 15 августа 2017, 10:50

Published 15 августа 2017, 10:50

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Дом эвакуировали в Таганроге из-за пожара в цехе по изготовлению мороженого

15 августа 2017, 10:50
В Таганроге Ростовской области во вторник эвакуировали жильцов дома из-за пожара в рядом стоящем здании, информирует областное УМЧС РФ.

"Загорелось производственное помещение по изготовлению мороженого. В двухэтажном здании пламя охватило 400 квадратных метров", - говорится в публикации.

Отмечается, что огонь мог перекинуться на дом, который находится рядом. В результате эвакуировали местных жителей. В данный момент такой опасности нет.

Напомним, инцидент случился на улице Ломоносова в 11.20 мск. Пожару присвоили второй ранг. В 12.20 была объявлена локализация возгорания.

В тушении огня участвовали 38 человек. Пожар потушили в 13.16.

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