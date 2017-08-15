Рождаемость в Ростовской области сократилась на 11%

Между тем, по данным Росстата, по сравнению с данными за первые 6 месяцев 2016 года, рождаемость в регионе упала на 11%. При этом в июне в донских семьях появились на свет 3,7 тысячи малышей, что на 372 ребенка меньше, чем в июне 2016 года.