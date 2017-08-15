Рождаемость в Ростовской области сократилась на 11%

Posted 15 августа 2017, 12:36
Published 15 августа 2017, 12:36
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Между тем, по данным Росстата, по сравнению с данными за первые 6 месяцев 2016 года, рождаемость в регионе упала на 11%. При этом в июне в донских семьях появились на свет 3,7 тысячи малышей, что на 372 ребенка меньше, чем в июне 2016 года.
По разным причинам за полгода ушли из жизни свыше 28,8 тысячи человек, проживавших на территории области, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения в регионе составила 8,1 тысячи человек.
В общем по России рождаемость упала на 11,6% и составила 821 тысячи младенцев. Смертность сократилась на 2,1% и превысила 940,3 тысячи человек.
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