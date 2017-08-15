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В Новочеркасске осенью появятся пять новых трамваев

15 августа 2017, 15:13
В Новочеркасске Ростовской области осенью 2017 года появятся 5 новых трамваев, которые выйдут на маршруты города, информирует мэрия.

"Также сейчас решается вопрос о закупке еще двух подобных машин. Специалисты отремонтируют пути и контактную сеть", - говорится в публикации.

Отмечается, что на предприятии "Горэлектротранспорт" будет доработан устав и наведен порядок в подключениях сторонних объектов к инженерным сетям компании. Также специалисты обдумают вопрос о рациональном использовании помещений.

По данным властей, данные рекомендации сделают возможным привести деятельность компании в соответствии со всеми требованиями.

Ранее появились сведения, что в Ростове закупят новый транспорт к ЧМ по футболу в 2018 году.

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