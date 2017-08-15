В Новочеркасске осенью появятся пять новых трамваев

"Также сейчас решается вопрос о закупке еще двух подобных машин. Специалисты отремонтируют пути и контактную сеть", - говорится в публикации.
Отмечается, что на предприятии "Горэлектротранспорт" будет доработан устав и наведен порядок в подключениях сторонних объектов к инженерным сетям компании. Также специалисты обдумают вопрос о рациональном использовании помещений.
По данным властей, данные рекомендации сделают возможным привести деятельность компании в соответствии со всеми требованиями.
Ранее появились сведения, что в Ростове закупят новый транспорт к ЧМ по футболу в 2018 году.
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