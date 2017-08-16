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Posted 16 августа 2017, 08:35

Published 16 августа 2017, 08:35

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Осенью начнут наносить разметки на дороге к ростовскому аэропорту Платов

16 августа 2017, 08:35
В сентябре 2017 года специалисты приступят к работам по нанесению разметки на проезжей части, которая соединит Северный обход Ростова-на-Дону с аэропортом Платов, передает правительство региона.

"Нанесение разметки начнется в сентябре. Также пройдут мероприятия по высадке лесонасаждений", - говорится в публикации.

В данный момент 24 часа в сутки рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта. Работы проходят уже пять дней.

Сейчас на объекте трудятся 185 человек, используются 80 единиц техники. Возведение 9 мостов и путепроводов на дороге проходит по графику.

Отмечается, что откроется трасса в ноябре 2017 года.

Напомним, в донской столице к ЧМ по футболу в 2018 году возводят новые стадион и аэропорт.

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