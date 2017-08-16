Стал известен основной недочет iPhone 7s

Posted 16 августа 2017, 08:57
Published 16 августа 2017, 08:57
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
"Силиконовый чехол растягивается и его можно будет с трудом одеть на телефон. С чехлами из других материалов этого сделать не получится", - говорится в публикации.
Отмечается, что смартфон может получит стеклянный корпус вместо алюминиевого. Тогда можно будет убрать пластиковые вставки, которые нужны для прохождения сигнала.
Издание пишет, что стекло может оказаться хрупким. Однако глазок камеры будет меньше выступать.
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