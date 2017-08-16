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Posted 16 августа 2017, 10:58

Published 16 августа 2017, 10:58

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Воровать боеприпасы в частях Юга России стали вдвое реже

16 августа 2017, 10:58
Воровать боеприпасы из воинских частей Южного военного округа стали вдвое реже, сообщил на расширенном заседании коллегии военной прокуратуры региона военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Сергей Коломиец.

"В результате усиления контроля за обеспечением сохранности оружия и боеприпасов почти вдвое снизилось количество преступлений, связанных с их незаконным оборотом", - отметил он в своем выступлении.

По словам Коломийца, в первом полугодии деятельность военных прокуратур округа происходила в условиях реформирования и передислокации частей, а также поставок новой техники.

Нужно ли усиливать контроль за боеприпасами?
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