Защита Басты не согласна с решением суда против Децла

"Мы сейчас должны ознакомиться с решением, возможно, обжалуем его. Я не согласен с решением суда. Я его уважаю, но не разделяю, потому что судья, на мой взгляд, не приняла во внимание обстоятельств дела. Мои ответы на высказывания Толмацкого были преподнесены как односторонние высказывания. Мне кажется, что это нечестно и несправедливо", - отмечает Вакуленко.