Защита Басты не согласна с решением суда против Децла

Posted 16 августа 2017, 07:34
Published 16 августа 2017, 07:34
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
"Мы сейчас должны ознакомиться с решением, возможно, обжалуем его. Я не согласен с решением суда. Я его уважаю, но не разделяю, потому что судья, на мой взгляд, не приняла во внимание обстоятельств дела. Мои ответы на высказывания Толмацкого были преподнесены как односторонние высказывания. Мне кажется, что это нечестно и несправедливо", - отмечает Вакуленко.
Со слов Вакуленко, сам Децл неоднократно называл исполнителя клоуном, а Скриптонита – участника творческого объединения Басты "Газгольдер" - гастарбайтером. Исполнитель также негативно высказывался о творчестве Вакуленко. Баста по-прежнему считает Толмацкого "лохматым чмом" и готов и дальше отпускать язвительные заявления в его адрес. "Я продолжу реагировать на его высказывания, но аккуратнее, чтобы не попадать под удар в формате суда", - сказал он.
Адвокат Децла отмечает, что российский поп-певец решением суда удовлетворен и намерен направить все средства на благотворительность.
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