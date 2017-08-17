Кто ответит за банкротство?

Банкротство компании – крайне болезненный процесс и для ее хозяев, и менеджмента, и простых работников, которые, как правило, узнают, что предприятие пошло на дно, самыми последними. Рядовой персонал, к сожалению, и оказывается заложником ситуации, поскольку не всегда удается получить заработанное, а трудоустроиться в нынешнее время не так уж легко. И в этом случае кредиторы всегда задаются вопросом: а не фиктивный ли характер носит банкротство? Ведь одно дело, когда хозяев фирмы в силу объективных обстоятельств – экономической нестабильности, принятия неэффективных решений и так далее – постигла неудача. И совсем другое, когда предприниматель (или заведомый мошенник) создает компанию для нескольких сомнительных, а то и криминальных операций и впоследствии бросает ее с долгами, «кинув» кредиторов. Нельзя таких «бизнесменов» отпускать безнаказанными, вот поэтому-то государство задумалось о субсидиарной ответственности при банкротстве юридического лица. В нынешнем году такая ответственность стала нормой (соответствующие поправки приняты парламентариями в июне 2016 года), и хозяевам бизнеса приходится задумываться о перспективах их личного имущества.