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Posted 17 августа 2017, 13:28

Published 17 августа 2017, 13:28

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

В Ростове повредили трубопровод при реконструкции Станиславского

17 августа 2017, 13:28
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону во время работ по реконструкции улицы Станиславского был поврежден водопровод, передает в четверг горадминистрация.

"Был поврежден ввод в дом. В результате появилась течь", - говорится в публикации.

В данный момент проходят восстановительные работы. Они будут завершены до 17.00 мск.

Напомним, в среду в Новошахтинске и Красном Сулине приостановили подачу воды из-за проблем на водохранилище. Для местных жителей организовали работу водовозок.

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