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Мэр Сиэтла не разбирается в истории, считают коммунисты Ростова

18 августа 2017, 12:50
Мэр Сиэтла (США) Эдвар Мюррей, предложивший снести памятник Ленину, не обладает достаточными знаниями по истории, заявил руководитель фракции КПРФ в парламенте Ростовской области Евгений Бессонов.

Эдвард Мюррей сделал заявление о том, что памятник Ленину, который расположен на одной из улиц Сиэтла, необходимо снести. По его словам, памятник представляют историческую несправедливость и является символом ненависти, расизма и жестокости.

"Если бы мэр Сиэтла знал историю и понимал, насколько Владимир Ленин великий человек, он бы никогда не совершил такого бездумного поступка", - считает Бессонов.

По его мнению, сейчас система устроена так, что к власти могут приходить люди, которые совершенно не разбираются как в прошлом, так и настоящем. "Случайные люди совершают глупые ошибки", - прокомментировал эксперт.

Нужно ли убирать памятник?
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#Новости#Политика#Опросы
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