Эдвард Мюррей сделал заявление о том, что памятник Ленину, который расположен на одной из улиц Сиэтла, необходимо снести. По его словам, памятник представляют историческую несправедливость и является символом ненависти, расизма и жестокости.
"Если бы мэр Сиэтла знал историю и понимал, насколько Владимир Ленин великий человек, он бы никогда не совершил такого бездумного поступка", - считает Бессонов.
По его мнению, сейчас система устроена так, что к власти могут приходить люди, которые совершенно не разбираются как в прошлом, так и настоящем. "Случайные люди совершают глупые ошибки", - прокомментировал эксперт.