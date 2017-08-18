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Posted 18 августа 2017, 09:52

Published 18 августа 2017, 09:52

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

В ростовском парке организуют "Фестиваль кварталов"

18 августа 2017, 09:52
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в парке имени Октября в субботу организуют праздник творчества "Фестиваль кварталов", сообщает мэрия.

"Местные жители смогут поучаствовать в мастер-классах, побывать на выставках сувениров. Для них предложат сладости и мороженое", - говорится в публикации.

Кроме того, будут организованы выступления творческих коллективов. Также пройдут спортсоревнования.

Мероприятие будет длиться с 15.00 мск до 21.00.

Этот фестиваль назвали кочующим праздником достижений.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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