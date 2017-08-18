rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 августа 2017, 07:25

Published 18 августа 2017, 07:25

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Выставка подлинных картин Айвазовского откроется в субботу в Ростове

18 августа 2017, 07:25
Выставка "Иван Айвазовский. 200 лет триумфа" откроется в Ростове-на-Дону 19 августа, сообщило региональное Минкультуры.

"На экспозиции впервые представят подлинные картины художника из трех российских музеев", - сказано в сообщении.

Выставка посвящена 200-летию со дня рождения мастера. Пройдет мероприятие в областном музее ИЗО, посетить экспозицию можно будет до 1 октября.

Напомним, в мае более 200 человек приняли участие в самом масштабном флешмобе в сфере искусств "Я и Айвазовский".

р3

Вы часто посещаете выставки?
Проголосовало: 0 чел.
#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика