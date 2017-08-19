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Posted 19 августа 2017, 17:49

Published 19 августа 2017, 17:49

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Две женщины после драки избили врачей в Шахтах

19 августа 2017, 17:49
В Шахтах Ростовской области в кафе подрались две женщины, после чего они нанесли ранения медспециалистам, передает в субботу региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что в кафе подрались 2 пьяные женщины. Владелец заведения вызвал полицию и скорую помощь", - говорится в публикации.

Отмечается, что женщины также нанесли ранения приехавшим медработникам. Во время задержания одна из них оказала сопротивление сотруднику полиции.

В данный момент организованы проверочные мероприятия. В результате будет принято процессуальное решение.

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