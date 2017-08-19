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Флешмоб в День государственного флага РФ пройдет в Ростове

19 августа 2017, 20:51
В Ростове-на-Дону в воскресенье в честь Дня государственного флага организуют флешмоб "Мы - граждане России!", передает горадминистрация.

"Мероприятие состоится в парке имени Горького. Начнется оно в 19.00 мск", - говорится в публикации.

Отмечается, что основные мероприятия в честь праздника пройдут 22 августа. Так, в библиотеках будут работать выставки "Флаг нашей Родины".

Кроме того, в переулке Семашко состоится просмотр "Флаг нашей Родины". В парке имени Горького можно будет увидеть концерт "День флага". Он начнется в 18.00.

Концертная программа состоится и в парке имени Николая Островского. Для посетителей проведут викторину. Аналогичные праздничные мероприятия пройдут в парках имени Вити Черевичкина, "Дружба", имени Октября.

Также в парке "Дружба" состоятся турнир по пляжному волейболу и мини-футболу.

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