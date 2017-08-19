Под Ростовом 10 часов тушили крупный природный пожар

Posted 19 августа 2017, 08:20
Published 19 августа 2017, 08:20
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
"Возгорание произошло в пятницу в 10.40 мск. Локализовали пожар в 18.00. Потушить его удалось в 20.25", - говорится в публикации.
Отмечается, что изначально загорелась сухая растительность по фронту 3 километра. Был объявлен второй ранг.
В ликвидации огня участвовали свыше 100 человек, применялись 44 единицы техники. Также использовались самолет-амфибия Бе 200 и 3 вертолета. Они произвели почти 40 водосбросов.
Помимо этого в четверг вечером в Усть-Донецком районе произошло аналогичное возгорание. К ликвидации огня привлекли почти 400 человек. Пожар охватил 90 гектаров.
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