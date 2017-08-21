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Posted 21 августа 2017, 15:10

Published 21 августа 2017, 15:10

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Площадь пожара в частном секторе в Ростове возросла до 10 тыс кв м

21 августа 2017, 15:10
Площадь пожара в частном секторе в центре города Ростова-на-Дону возросла до 10 тысяч квадратных метров, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в нежилом помещении по улице Нижегородской, но из-за сильного ветра быстро перебросилось на соседние дома.

"Общая площадь возгорания к настоящему времени увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены около 30 домов", - отметили в пресс-службе.

В тушении пожара также участвуют около 600 человек и 250 единиц техники, в том числе и семь вертолетов.

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