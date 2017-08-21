Полицейские перекрыли Нижегородскую из-за сильного пожара в центре Ростова

"Поступило сообщение, что по улице Нижегородской Пролетарского района произошло возгорание четырех домов. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они перекрыли движение в непосредственной близости от пожара и организуют отвод транспорта", - отмечают в пресс-службе.