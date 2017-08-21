Полицейские перекрыли Нижегородскую из-за сильного пожара в центре Ростова

Пожар произошел в понедельник днем вблизи площади Театральной. Из-за сильного ветра пожар перебрасывается на соседние четыре дома. Точные адреса воспламенения сейчас устанавливаются.
"Поступило сообщение, что по улице Нижегородской Пролетарского района произошло возгорание четырех домов. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они перекрыли движение в непосредственной близости от пожара и организуют отвод транспорта", - отмечают в пресс-службе.
Полицейские также участвуют в ликвидации пожара и информировании населения о чрезвычайной ситуации.