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Posted 22 августа 2017, 07:47

Published 22 августа 2017, 07:47

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Каждый пострадавший из-за пожара ростовчанин получит по 50 тыс рублей

22 августа 2017, 07:47
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону каждому местному жителю, пострадавшему из-за крупного пожара на улице Нижегородской, перечислят по 50 тысяч рублей, передает правительство региона.

"Во вторник начали работать пункты по выдаче единовременной помощи. Всего в оперативный штаб обратились свыше 400 человек", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Минфине и Минстрое региона определяют размер компенсаций за утраченное имущество и жилье.

Эвакуированных граждан разместили в школах. Возгорание произошло в понедельник. Пламя перекинулось более чем на 100 строений. Медпомощь потребовалась 45 местным жителям.

Пламя удалось потушить во вторник утром.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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