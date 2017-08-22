Ростовчанка предложила отменить День города в пользу помощи погорельцам

Posted 22 августа 2017, 13:35
Published 22 августа 2017, 13:35
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
"Если большинство считает так же, как и я, то власти обязаны услышать голос города", - написала ростовчанка. Впрочем, пользователи соцсети по разному оценили предложение жительницы Ростова. Кто-то поддержал автора сообщения и высказался за отмену праздника, отметив, что не стоит "гулять на пепелище". Один из комментаторов пошел дальше и предложил отменить празднование Дня города в Батайске.
Некоторые подписчики паблика отметили, что петиция является в финансовом смысле глупой, потому что "денежные средства, поступающие из бюджетов — целевые" и праздник отменить можно, но пользы погорельцам это не принесет.
Также на change.org ростовчане подписывают петицию об отмене празднования Дня города в этом году из-за трагедии. Сейчас инициативу подписали более 5 тысяч человек.
Напомним, что сильнейший пожар произошел в центре Ростова-на-Дону 21 августа. Огнем было повреждено свыше сотни домов и строений, в которых проживало 218 семей. За помощью к медикам обратились 58 пострадавших, среди которых сотрудник МЧС, получивший черепно-мозговую травму. Имеются данные об одном погибшем.
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