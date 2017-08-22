rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2017, 13:35

Published 22 августа 2017, 13:35

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Ростовчанка предложила отменить День города в пользу помощи погорельцам

22 августа 2017, 13:35
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Жительница Ростова-на-Дону Екатерина Токарская предложила отменить празднование Дня города, которое должно состояться в сентябре, а сэкономленные средства направить на приобретение жилья для погорельцев, сообщение размещено в социальных сетях.

"Если большинство считает так же, как и я, то власти обязаны услышать голос города", - написала ростовчанка. Впрочем, пользователи соцсети по разному оценили предложение жительницы Ростова. Кто-то поддержал автора сообщения и высказался за отмену праздника, отметив, что не стоит "гулять на пепелище". Один из комментаторов пошел дальше и предложил отменить празднование Дня города в Батайске.

Некоторые подписчики паблика отметили, что петиция является в финансовом смысле глупой, потому что "денежные средства, поступающие из бюджетов — целевые" и праздник отменить можно, но пользы погорельцам это не принесет.

Также на change.org ростовчане подписывают петицию об отмене празднования Дня города в этом году из-за трагедии. Сейчас инициативу подписали более 5 тысяч человек.

Напомним, что сильнейший пожар произошел в центре Ростова-на-Дону 21 августа. Огнем было повреждено свыше сотни домов и строений, в которых проживало 218 семей. За помощью к медикам обратились 58 пострадавших, среди которых сотрудник МЧС, получивший черепно-мозговую травму. Имеются данные об одном погибшем.

р2

Вы бы проголосовали за отмену Дня города в пользу помощи погорельцам?
Проголосовало: 0 чел.
#Анна Петрова#Пожар на "Театралке"#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика