Ростовчанка предложила отменить День города в пользу помощи погорельцам

"Если большинство считает так же, как и я, то власти обязаны услышать голос города", - написала ростовчанка. Впрочем, пользователи соцсети по разному оценили предложение жительницы Ростова. Кто-то поддержал автора сообщения и высказался за отмену праздника, отметив, что не стоит "гулять на пепелище". Один из комментаторов пошел дальше и предложил отменить празднование Дня города в Батайске.