Вольер для носорогов отремонтируют в зоопарке Ростова в 2017 году

Вольер носорогов реконструируют в зоопарке Ростова-на-Дону до конца 2017 года, сообщила горадминистрация.

"Кроме того, в текущем году администрация зоопарка планирует открыть экспозицию безвольерного содержания копытных животных "Турьи горки 2", - сказано в сообщении. Отмечается, что в настоящее время зверинец нуждается в ремонте инженерных сетей и кормокухни, которые сильно изношены. На прошедшем заседании городской думы решили разработать проекты по ремонту водопровода и системы энергоснабжения, а также ускорить постановку имущества зоопарка на балансовый учет. р3 Вы часто бываете в зоопарке? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.