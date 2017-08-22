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Posted 22 августа 2017, 14:47

Published 22 августа 2017, 14:47

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Вольер для носорогов отремонтируют в зоопарке Ростова в 2017 году

22 августа 2017, 14:47
Вольер носорогов реконструируют в зоопарке Ростова-на-Дону до конца 2017 года, сообщила горадминистрация.

"Кроме того, в текущем году администрация зоопарка планирует открыть экспозицию безвольерного содержания копытных животных "Турьи горки 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время зверинец нуждается в ремонте инженерных сетей и кормокухни, которые сильно изношены.

На прошедшем заседании городской думы решили разработать проекты по ремонту водопровода и системы энергоснабжения, а также ускорить постановку имущества зоопарка на балансовый учет.

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