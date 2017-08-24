Если и переносить столицу из Москвы, то только в Ростов — эксперты

Озвученную на днях идею о переносе столицы российского государства из Москвы широко обсуждают в прессе как московские, так и региональные чиновники. Политтехнологи уже окрестили происходящее пиар-ходом, однако все же некое рациональное зерно в предложениях усмотрели.