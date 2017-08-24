Если и переносить столицу из Москвы, то только в Ростов — эксперты

Posted 24 августа 2017,, 07:51
Published 24 августа 2017,, 07:51
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Опрошенные RostovGazeta эксперты считают, что перенос российской столицы из Москвы – идея абсурдная, но если ее и осуществлять на Юге России, то только в Ростове-на-Дону.
Напомним, на днях глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу из Москвы за Урал. По его мнению, пятая часть российского населения проживает в Москве и Подмосковье. Волнения вызывает также тенденция к усилению миграционных потоков с востока на запад, из-за этого земли Сибири и Дальнего Востока оказываются невостребованными. Перенос геополитического центра за Урал, по мнению Крупнова, решило бы обе проблемы.
Одним из первых на ситуацию отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал идею "фейковой", а разгоревшиеся вокруг нее обсуждения – пустой тратой времени. Вместе с тем, куда только за это время не предлагали перенести столицу российские чиновники, разве что регионы Северного Кавказа не рассматривали в качестве альтернативы. Оптимальным вариантом называли Екатеринбург и Новосибирск. Мы решили не списывать со счетов Ростов-на-Дону и поинтересовались перспективами города стать российской столицей у местных политологов.
Российскому бюджету не по карману перенос столицы из Москвы
Предложение о переносе столицы из Москвы генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов назвал проектом нереальным, заявлением скорее политическим, нежели организационным. "Скорее всего, это еще один хороший способ привлечь внимание к тому, что слишком многое у нас сосредоточено в Москве, начиная от жителей и бизнеса, заканчивая властью и культурой, к тому, что в принципе Москве неплохо было бы поделиться", - говорит он.
По его словам, регионалы склонны сетовать на низкий уровень жизни во всех городах и областных центрах вне Москвы. Так, под желанием перенести столицу куда-либо, скрывается не реальная потребность разгрузить город, а иметь московские зарплаты.
"Когда говорят про уровень жизни, обычно имеют ввиду зарплаты, и не берут во внимание больше ничего. Например, в Новосибирске наличие норковой шубы – это не элемент женских понтов, а необходимое условие выживания в 40-градусный мороз. А, например, жители Сочи вполне обходятся не то, чтобы без норковых шуб, а вообще без шуб. Соответственно, им просто не надо тратить столько денег на теплую зимнюю одежду", - считает политолог.
По его мнению, вместе с зарплатами в регионах и столице отличается и качество жизни. "В Москве высокие зарплаты, но при этом очень дорогая и очень некомфортная жизнь. Житель любого областного центра тратит как минимум в два раза меньше времени на дорогу. А это понижает качество жизни. Если уж и сравнивать показатели комфортной жизни, то надо учитывать не два-три фактора", - уверяет эксперт.
При этом, даже если бы чиновники всерьез прорабатывали вопрос о переносе столицы, сама процедура потребовала бы колоссальных вложений, а это федеральному бюджету не по карману, считает ростовский политолог Дмитрий Амбросимов.
"На мой взгляд, идея с переносом столицы абсурдна, потому что это дорогостоящий процесс. Надо же не только правительство перевезти, но еще и генеральный штаб, министерство обороны, сопутствующую инфраструктуру: кабели, спецсвязь, для чиновников дома, где они будут проживать. Это гигантские расходы, на которые никто не пойдет", - считает он.
По словам политолога, затраты на перенос столицы могут исчисляться миллиардами долларов. При переносе столицы в Ростов они будут меньше, поскольку в городе создана, по крайней мере, необходимая инфраструктура: есть командование округом, транспортные артерии (вокзал, аэропорт и др.).
"В Ростове есть один минус – у города нет земель, чтобы построить новую столицу. Нужна комплексная застройка территории, чтобы всех чиновников разместить. Но если брать по Югу России, то Ростов – наиболее вероятный город, где можно было бы поместить столицу. В дальнейшем это бы имело множество плюсов. Во-первых, мы по прототипу Вашингтона выводим из крупных городов все министерства и ведомства. Они компактно располагаются за пределами города, не создают пробок, растет уровень безопасности госуправления", - уверен Амбросимов.
После Крыма Ростов и так столица
После вхождения Крымского полуострова в состав Южного федерального округа РФ в середине 2014-го, Ростов-на-Дону де-факто стал третьей столицей российского государства, считает ростовский политолог и публицист Станислав Смагин. "Мы и так де-факто третья российская столица – узловая точка гигантской южной геополитической дуги "Донбасс – Крым – Северный Кавказ – Южный Кавказ – Ближний Восток". Именно поэтому мы формально мало подходим на роль столицы, поскольку расположены вблизи "горячих" мест, и больше других уязвимы для терроризма, исламского радикализма, эскалации украинско-донбасского конфликта и иных проявлений войн нового типа", - полагает политолог.
По мнению Смирнова, Ростову не нужно стремиться получить статус столичного города как такового, а необходимо добиться признания в иных сферах. "Ростов – столица ЮФО, но это же еще и гастрономическая столица как минимум Юга России, а то и всей нашей страны, потому что нигде так вкусно не поешь и не выпьешь, как в Ростове. Я не раз слышал о Ростове, как о гастрономической столице, не от чиновников, которые выделили на это деньги, а от людей, которые едут отдыхать на юг страны, и всегда останавливаются, чтобы поужинать в Ростове. Если уж и хотите получить столичный статус, то придумайте сферу, в которой город мог бы этого добиться", - считает Смирнов.
По его словам, такой статус уже получил город Сочи, например, названный курортной столицей России, город Краснодар вполне может претендовать на звание аграрной столицы и т.д.
Перенос столицы в Ростов решил бы проблемы центра города
Перенос российской столицы в Ростов решил бы проблемы центральной части города, полагают опрошенные RostovGazeta эксперты. Сейчас исторический центр местами напоминает бараки с множеством бесхозных домов дореволюционной постройки. Небрежное отношение к имуществу на днях обернулось масштабной трагедией, когда из-за пожара в нежилом помещении сгорело полквартала (почти 120 домов).
"Чисто гипотетически перенос столицы в Ростов мог бы решить массу проблем города, начиная от загрязнения реки Темерник и хаотичной застройки центральной части города до реализации легендарно-неосуществимых планов по строительству ростовского метро. К тому же, столичный статус непременно отразился бы на менталитете ростовчан", - уверен Смагин.