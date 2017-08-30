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Posted 30 августа 2017, 14:45

Published 30 августа 2017, 14:45

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Пограничники не пустили пожар из Украины в Ростовскую область

30 августа 2017, 14:45
В Ростовской области на границе с Украиной контрольно-следовая полоса не дала распространиться в регион начавшемуся пожару, сообщает погрануправление ФСБ РФ по области.

"В Донецкой области начался пожар. Он перемещался к донскому региону", - сказано в сообщении.

Отмечается, что остановить огонь помогла контрольно-следовая полоса. Она необходима для обнаружения следов нарушителей. Пламя не смогло перекинуться через нее.

Напомним, в августе в Усть-Донецком районе произошел крупный пожар. Он начался с сухой травы и перешел на лесной массив. Огонь тушили несколько дней.

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