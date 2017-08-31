Единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг сделают в Ростове

В новой системе договоров с расчетным центром, по словам спикера, деньги не будут перечисляться через управляющую компанию, а попадут напрямую от жильцов в банк, и оттуда – поставщикам услуг. Расчетный центр при этом будет заниматься только расчетами, но не операциями с финансами.