Единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг сделают в Ростове

"Сегодня несколько счет-квитанций поступает каждому потребителю. Создание единого расчетного центра позволяет создать одну-единственную, единую квитанцию для всех", – рассказал он.
По словам спикера, единый расчетный центр позволит формировать единую квитанцию, с которой собственник сможет прийти в банк и удобно перечислить средства, сэкономив при этом время.
"В квитанции будет расписано, куда перечислять средства, их поадресно распределит банк: за воду – "Водоканалу", за электричество – в соответствующие компании, и так далее", – пояснил он.
В новой системе договоров с расчетным центром, по словам спикера, деньги не будут перечисляться через управляющую компанию, а попадут напрямую от жильцов в банк, и оттуда – поставщикам услуг. Расчетный центр при этом будет заниматься только расчетами, но не операциями с финансами.
"Это большой плюс, потому что не будет возможности чужие денежные средства украсть", – заключил он.
В настоящее время расчетные центры, существующие при каждом поставщике коммунальных услуг, самостоятельно вычисляют и начисляют жильцам суммы к оплате посредством отдельных квитанций. Содержание таких центров включено в сумму счета. По одной из версий данного проекта, находящегося на стадии разработки, новая единая квитанция будет содержать отдельную строку, из которой будет ясно, какая часть суммы пойдет на содержание единого расчетного центра.