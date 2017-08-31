rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2017, 09:34

Published 31 августа 2017, 09:34

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Перед выборами в Ростовской области каждый десятый кандидат скрыл доходы

31 августа 2017, 09:34
Каждый десятый кандидат в депутаты в Ростовской области скрыл информацию о своих доходах перед выборами в 2017 году, сообщила на встрече региональной избирательной комиссии с журналистами руководитель контрольно-ревизионного отдела облизбиркома Наталья Таценко.

Напомним, 10 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов на 13 территориях региона. В трех городах – Азове, Волгодонске и Шахтах пройдут дополнительные выборы депутатов городской думы по одномандатным округам, в Донецке и Таганроге – по двум и трем одномандатным округам, соответственно.

В Родионово-Несветайском и Тацинском районах будут выборы депутатов собраний сельских поселений. В Аксайском, Орловском, Зимовниковском, Семикаракорском и Сальском районах пройдут выборы депутатов по одномандатным округам.

Всего свои заявки на участие в выборах подали 130 кандидатов от пяти политических партий, 114 из них продолжили борьбу к настоящему времени.

"Недостоверные сведения о доходах указали 11 кандидатов, в большинстве своем это касалось недостоверных сведений о доходах за 2016 год. Один кандидат забыл указать автомобиль", - говорит Таценко.

Вы ходите на выборы?
Проголосовало: 0 чел.
#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика