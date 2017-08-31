Перед выборами в Ростовской области каждый десятый кандидат скрыл доходы

Posted 31 августа 2017, 09:34
Published 31 августа 2017, 09:34
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Напомним, 10 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов на 13 территориях региона. В трех городах – Азове, Волгодонске и Шахтах пройдут дополнительные выборы депутатов городской думы по одномандатным округам, в Донецке и Таганроге – по двум и трем одномандатным округам, соответственно.
В Родионово-Несветайском и Тацинском районах будут выборы депутатов собраний сельских поселений. В Аксайском, Орловском, Зимовниковском, Семикаракорском и Сальском районах пройдут выборы депутатов по одномандатным округам.
Всего свои заявки на участие в выборах подали 130 кандидатов от пяти политических партий, 114 из них продолжили борьбу к настоящему времени.
"Недостоверные сведения о доходах указали 11 кандидатов, в большинстве своем это касалось недостоверных сведений о доходах за 2016 год. Один кандидат забыл указать автомобиль", - говорит Таценко.
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