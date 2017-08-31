Перед выборами в Ростовской области каждый десятый кандидат скрыл доходы

Каждый десятый кандидат в депутаты в Ростовской области скрыл информацию о своих доходах перед выборами в 2017 году, сообщила на встрече региональной избирательной комиссии с журналистами руководитель контрольно-ревизионного отдела облизбиркома Наталья Таценко.

Напомним, 10 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов на 13 территориях региона. В трех городах – Азове, Волгодонске и Шахтах пройдут дополнительные выборы депутатов городской думы по одномандатным округам, в Донецке и Таганроге – по двум и трем одномандатным округам, соответственно. В Родионово-Несветайском и Тацинском районах будут выборы депутатов собраний сельских поселений. В Аксайском, Орловском, Зимовниковском, Семикаракорском и Сальском районах пройдут выборы депутатов по одномандатным округам. Всего свои заявки на участие в выборах подали 130 кандидатов от пяти политических партий, 114 из них продолжили борьбу к настоящему времени. "Недостоверные сведения о доходах указали 11 кандидатов, в большинстве своем это касалось недостоверных сведений о доходах за 2016 год. Один кандидат забыл указать автомобиль", - говорит Таценко. Вы ходите на выборы? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.