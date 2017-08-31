Первый матч на стадионе "Ростов-Арена" пройдет 14 ноября

"Степень готовности стадиона - 82%. Осталось установить сиденья и доделать отделочные работы. Трибуны будут красными и синими. В ноябре стадион будет готов, первый матч планируется на 14 ноября", - сказал руководитель в ходе расширенного выездного заседания комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно- коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.
Он сообщил, что пока неизвестно между кем будет матч. "Сейчас на стадионе идет стрижка газона", - пояснил спикер. Он отметил, что на стадионе установлена система автоматического полива травы и просушки.
Стадион строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, контракт на постройку заключили в декабре 2014-го. Стоимость объекта составляет 18,7 миллиардов рублей, он рассчитан на 45 тысяч мест.