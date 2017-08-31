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Первый матч на стадионе "Ростов-Арена" пройдет 14 ноября

31 августа 2017, 14:38
Первый матч на стадионе "Ростов-Арена" пройдет 14 ноября, пока неизвестно, между кем, сообщил руководитель строительства стадиона Владимир Стрючаев.
Сюжет
ЧМ-2018

"Степень готовности стадиона - 82%. Осталось установить сиденья и доделать отделочные работы. Трибуны будут красными и синими. В ноябре стадион будет готов, первый матч планируется на 14 ноября", - сказал руководитель в ходе расширенного выездного заседания комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно- коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Он сообщил, что пока неизвестно между кем будет матч. "Сейчас на стадионе идет стрижка газона", - пояснил спикер. Он отметил, что на стадионе установлена система автоматического полива травы и просушки.

Стадион строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, контракт на постройку заключили в декабре 2014-го. Стоимость объекта составляет 18,7 миллиардов рублей, он рассчитан на 45 тысяч мест.

Вы планируете посетить первый матч на "Ростов-Арене"?
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#Новости#ЧМ-2018#Спорт#Опросы
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