rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2017, 14:02

Published 31 августа 2017, 14:02

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

Учения танкистов со стрельбами прошли в Ростовской области

31 августа 2017, 14:02
Учебные занятия со стрельбами из современных Т-72 БЗМ провели танкисты Южного военного округа в Ростовской области, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В ходе тренировок свыше 100 бойцов отработали поражение движущихся танков противника, а также целей в воздухе", - сказано в публикации.

Кроме того, водители боевой техники тренировались вождению в условиях бездорожья и природных препятствий на местности.

Отмечается, что стрельбы проходили по мишеням на удалении от 200 до 3 тысяч метров.

р3

Вы служили в армии?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика