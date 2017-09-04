Рейтинг территорий Ростовской области выявил аутсайдеров

Posted 4 сентября 2017,, 11:58
Published 4 сентября 2017,, 11:58
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Методика
Рейтинг городов и районов основан на данных Росстата (Полная таблица с рейтингом). Он составлен на основе цифр по пяти основным категориям, определяющим качество жизни: демография; здравоохранение и окружающая среда; образование; трудоустройство и инфраструктура. В рамках этих блоков собраны показатели как напрямую характеризующие качество жизни (например, уровень доходов, количество мест в детских садах), так и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее).
Отдельные показатели в базе Росстата отсутствуют. В этом случае району выставлялось среднее по территориям значение.
В рейтинге принимали участие города регионального подчинения и районы – всего 53 территории. Все они проранжированы по каждому из показателей, каждому из них присвоен свой ранг. Ранги укрупнены по пяти названным выше блокам и затем суммированием сведены в итоговый ранг каждой территории. Согласно этой методике, меньшее значение суммарного ранга означает более высокое качество жизни на территории.
Демография
С точки зрения демографии наилучшим образом ситуация обстоит в столице региона – Ростове-на-Дону. Здесь один из самых высоких показателей рождаемости в регионе – 12,5 малышей на тысячу жителей, а также город на втором месте по количеству трудоспособного населения (60,7% от общего числа проживающих). Последний показатель носит индикативный характер и указывает на то, что Ростов-на-Дону привлекателен как место для жизни молодых людей. Об этом же говорит миграционный баланс города: он положительный, то есть приток жителей в город выше, чем отток, и составляет порядка 4,5 тысяч человек.
На втором месте – Аксайский район. Он занимает восьмое место по рождаемости в регионе (12,7 младенцев на тысячу жителей), третье - по доле трудоспособного населения (59,5% от общего количества жителей). Миграционный баланс в районе вдвое ниже, чем в городе Ростове-на-Дону, однако также положительный.
Мясниковский район делит с Аксайским второе место. По всем показателям он занимает 4-5 место в регионе, включая положительный миграционный баланс. Способствует этому не в последнюю очередь близкое расположение к донской столице и более низкие затраты на коммунальные услуги, когда проживание в этих двух районах при прочих равных становится выгоднее, чем на окраинах Ростова.
Волгодонск находится на третьем месте со значительным отрывом от лидеров. Доля трудоспособного населения и коэффициент рождаемости тут заметно ниже. Столь высокая позиция в рейтинге достигается во многом благодаря положительному миграционному потоку, который остается в регионе одним из самых высоких. Несмотря на удаленность от областного центра люди считают город привлекательным для жизни.
Среди аутсайдеров с точки зрения демографической ситуации находятся Каменский, Красносулинский и Белокалитвинский районы. Они заметно проигрывают по всем показателям блока, и в результате для них характерен отток населения. Только за последние полгода районы покинуло в среднем около 300–400 человек, что особенно критично для Каменского района, численность проживающего населения в котором и так не превышает 45 тысяч человек. Таким образом, каждый сотый житель Каменки не доволен качеством жизни в нем.
Здравоохранение и экология
Лидером по этому блоку является не столица региона, а Ремонтненский район. Эта территория может похвастаться минимальными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и достаточно невысоким показателем смертности (12,2 человека на тысячу жителей против лидера "антирейтинга" Песчанокопского района, где смертность составляет 19,4 человека на тысячу жителей).
На втором месте – Волгодонской район, где проживает порядка 33,8 тысяч человек. Уровень загрязнения и коэффициент смертности в нем лишь немногим выше, чем у Ремонтненского района.
Выбросы в атмосферу в Усть-Донецком районе уже вдвое выше, чем у лидеров. По уровню смертности территория находится на 14-м месте в области.
Что касается Ростова-на-Дону, то он занимает пятое место по этому блоку. Уровень смертности здесь невысок, благодаря более развитой медицине, но картину портят значительные удельные (в расчете на тысячу жителей) выбросы в атмосферу. По данным правительства региона, наибольший ущерб окружающей среде выбросами вредных веществ в атмосферу наносят ОАО "Ростсельмаш", Ростовская ТЭЦ-2, МУП "Теплокоммунэнерго", ОАО филиал Ростовэнерго "Ростовтеплосеть". Однако их вред экологии не сравнится с нанесенным крупнейшими промышленными предприятиями в городе Новочеркасске – ОАО "НчГРЭС", ОАО "НЭЗ", НПО "НЭВЗ", ФГУП "НЗСП". Совместными усилиями эти и другие предприятия города выбрасывают около 500 килограммов вредных веществ на тысячу жителей. Учитывая, что в городе проживает около 170 тысяч человек, дышать в городе при таких выбросах практически невозможно. Последние места в блоке здравоохранения занимают Белокалитвинский, Каменский и Верхнедонский районы. Здесь наихудшие показатели как смертности, так и экологии.
Образование
По этому блоку тройка лидеров составлена из городов областного подчинения. На первом месте Новочеркасск. Добиться лидерства ему помогли высокая доступность услуг дошкольного образования и сравнительно высокая зарплата работников детских садов. В то же время по уровню оплаты труда учителей город находится на 11-м месте.
С небольшим отставанием от лидера идет Таганрог. По доле дошкольников, посещающих детские сады, город занимает пятое место в регионе, по уровню зарплат воспитателей– третье. В то же время оплата труда в школах ниже, чем в Новочеркасске, а по уровню обеспеченности местами в детских садах город находится только на восьмом месте, уступая райцентрам Каменск-Шахтинскому, Азову, Волгодонску и Зверево.
Город Зверево, кстати, занимает третью позицию в рейтинге привлекательных для жизни территорий по доступности образования. Сильная сторона города – обеспеченность дошкольников местами в детских садах: по этому показателю он занимает второе место в регионе. Здесь также сравнительно высокий уровень зарплат учителей (четвертое место по области) и воспитателей (седьмое место).
По доступности образования донская столица лишь на пятом месте, причем делит его с Азовом. Негативная сторона получения образования в Ростове – сравнительно низкая обеспеченность детей местами в детских садах. По данному показателю город скатился на 37 место из 53 городов и районов области. Место в садике найдется только для каждого второго ребенка. В то же время именно здесь зафиксирован максимальный уровень зарплат сотрудников дошкольных учреждений, а по величине зарплат учителей город занимает третье место.
Наихудшим образом ситуация с образованием складывается в Константиновском, Советском и Целинском районах. Картина схожа: нехватка мест в детских садах сочетается с невысоким уровнем оплаты труда работников образования, что влияет на качество их работы. В Константиновском районе, к примеру, сложилась критическая ситуация с предоставлением мест в детских садах – на тысячу дошкольников здесь приходится только пять мест. Дошкольные учреждения в районе посещают только 15% детей в возрасте от шести лет до года.
Трудоустройство
Как и следовало ожидать, наилучшим образом ситуация на рынке труда обстоит в городах с высоким уровнем экономического развития. На первом месте – столица региона. В Ростове-на-Дону зафиксирован максимальный размер средней зарплаты, причем он значительно отличается даже от показателя Волгодонска, второго по уровню доходов. Средняя зарплата в Волгодонске составляет 32,5 тысячи рублей, что почти на шесть тысяч меньше, чем в донской столице. И в Ростове, и в Волгодонске сравнительно легко найти работу: по доле официально трудоустроенных города занимают четвертое и пятое места соответственно.
На втором месте после донской столицы – Таганрог. По доле занятых от общего числа трудоспособного населения город занимает второе место, по уровню средней зарплаты – четвертое.
Волгодонск замыкает тройку лидеров. Как уже было сказано, город занимает второе место по уровню средней заработной платы. По доле занятых – пятое.
На минимальном уровне оба показателя находятся в Донецке, а также Советском, Мартыновском и Куйбышевском районах. Уровень зарплат здесь более чем в два раза уступает оплате труда в Ростове-на-Дону. Уровень занятости также ниже в разы, чем в крупнейших городах региона.
Инфраструктура
Ситуация с обеспеченностью инфраструктурой выглядит несколько нетипично. Если рынок труда более развит в крупных городах, то на первых местах по этому блоку оказались Целинский, Шолоховский и Аксайский районы. Причина лидерства одинакова для всех: хорошие показатели обеспеченности населения жильем и активного строительства.
Ростов-на-Дону занимает лишь 21-е место, в основном из-за того, что в расчете на тысячу жителей городе выдается гораздо меньше разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, в столице региона 26% автодорог признаны несоответствующими нормативным требованиям, и это тоже ослабляет позиции. В то же время город лидирует по объему введенного в действие жилья в 2016 году в расчете на тысячу жителей.
Хуже всего ситуация обстоит в Новошахтинске, Гуково и Пролетарском районе. Здесь зафиксировано самое плохое состояние автодорог, а также сложная ситуация с жильем и невысокие объемы его строительства. Особое внимание привлекает Советский район. И хотя в общем рейтинге по развитости инфраструктуры он на 33-й позиции, важно упомянуть, что 100% дорог в районе убитые. Стоит ли ссылаться на прочие показатели качества инфраструктурных объектов, если добраться к ним практически невозможно?
Интегральный рейтинг
Несмотря на недочеты, крупнейшие города области вошли в топ-10 интегрального рейтинга. Как оказалось, жизнь в крупном городе гарантирует определенное качество здравоохранения, наличие рабочих мест и хорошую инфраструктуру.
Но первое место в рейтинге качества жизни занял Аксайский район. Для этой территории характерно неплохое положение по всем блокам: откровенно провальных просто нет. Соответственно, люди признают эту территорию благоприятной для жизни, поскольку миграционный баланс здесь выраженно положительный, чему способствует в том числе и достаточно высокий уровень развития экономики и ее диверсификация.
На втором месте – Мясниковский район. Ситуация та же, что и у лидера рейтинга: развитая экономика дает району ресурсы для поддержания на хорошем уровне здравоохранения, инфраструктуры, отлично работает рынок труда.
Ростов-на-Дону занимает третье место в рейтинге качества жизни. Его бесспорно сильные стороны: рынок труда, демографическая ситуация и здравоохранение. Однако по качеству инфраструктуры город уступает другим территориям.
Интересно отметить, что последние десять строк рейтинга занимают территории, у которых, как правило, слабо развита инфраструктура, а также плохо обстоят дела с образованием. Таким образом, эти отрасли можно считать индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития территории в целом. Как следствие, молодое население, что называется, "голосует ногами", и миграционный баланс этих территорий отрицателен. Полная таблица с рейтингом районов.