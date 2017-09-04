Рейтинг территорий Ростовской области выявил аутсайдеров

Что касается Ростова-на-Дону, то он занимает пятое место по этому блоку. Уровень смертности здесь невысок, благодаря более развитой медицине, но картину портят значительные удельные (в расчете на тысячу жителей) выбросы в атмосферу. По данным правительства региона, наибольший ущерб окружающей среде выбросами вредных веществ в атмосферу наносят ОАО "Ростсельмаш", Ростовская ТЭЦ-2, МУП "Теплокоммунэнерго", ОАО филиал Ростовэнерго "Ростовтеплосеть". Однако их вред экологии не сравнится с нанесенным крупнейшими промышленными предприятиями в городе Новочеркасске – ОАО "НчГРЭС", ОАО "НЭЗ", НПО "НЭВЗ", ФГУП "НЗСП". Совместными усилиями эти и другие предприятия города выбрасывают около 500 килограммов вредных веществ на тысячу жителей. Учитывая, что в городе проживает около 170 тысяч человек, дышать в городе при таких выбросах практически невозможно. Последние места в блоке здравоохранения занимают Белокалитвинский, Каменский и Верхнедонский районы. Здесь наихудшие показатели как смертности, так и экологии.