Кипрская компания подала в суд на Азовский стекольный завод из-за 146,6 млн

Posted 6 сентября 2017, 05:57
Published 6 сентября 2017, 05:57
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
По информации, размещенной в системе СПАРК, стекольный завод в настоящее время принадлежит компании TRANSGUD ENTERPRAIZIS LIMITED, также зарегистрированной на Кипре. Предприятие специализируется на производстве полых стеклянных изделий. По итогам 2016 года завод показал убыток в размере не более 100 тысяч рублей.
Из сообщений в СМИ известно, что в 2014 году о желании приобрести завод, входивший в активы банка "Донинвест", заявлял уроженец Ставрополья, бизнесмен и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Однако информация о завершении сделки так и не появилась.
Гендиректором предприятия сейчас является Сергей Пархоменко — экс-глава завода "Красный Аксай" и гендиректор фармкомпании "Новация-1".
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