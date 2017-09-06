Кипрская компания подала в суд на Азовский стекольный завод из-за 146,6 млн

По информации, размещенной в системе СПАРК, стекольный завод в настоящее время принадлежит компании TRANSGUD ENTERPRAIZIS LIMITED, также зарегистрированной на Кипре. Предприятие специализируется на производстве полых стеклянных изделий. По итогам 2016 года завод показал убыток в размере не более 100 тысяч рублей.