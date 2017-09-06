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Posted 6 сентября 2017, 05:57

Published 6 сентября 2017, 05:57

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Кипрская компания подала в суд на Азовский стекольный завод из-за 146,6 млн

6 сентября 2017, 05:57
Зарегистрированная на Кипре компания Viewlicy LTD пытается через суд взыскать 146,6 миллиона рублей с предприятия "Азовский стекольный завод", который ранее входил в активы обанкротившегося банка "Донинвест", информация об этом содержится в документах в электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

По информации, размещенной в системе СПАРК, стекольный завод в настоящее время принадлежит компании TRANSGUD ENTERPRAIZIS LIMITED, также зарегистрированной на Кипре. Предприятие специализируется на производстве полых стеклянных изделий. По итогам 2016 года завод показал убыток в размере не более 100 тысяч рублей.

Из сообщений в СМИ известно, что в 2014 году о желании приобрести завод, входивший в активы банка "Донинвест", заявлял уроженец Ставрополья, бизнесмен и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Однако информация о завершении сделки так и не появилась.

Гендиректором предприятия сейчас является Сергей Пархоменко — экс-глава завода "Красный Аксай" и гендиректор фармкомпании "Новация-1".

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#Экономика#Новости
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