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Posted 6 сентября 2017,, 13:53

Published 6 сентября 2017,, 13:53

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

ЛДПР решила переименовать Ростовскую область из зависти к Кубани

6 сентября 2017, 13:53
Депутат от фракции ЛПДР Сергей Иванов предложил властям региона переименовать Ростовскую область в Донской край, сообщает областное отделение партии.

"Иванов обратился к депутатам Заксобрания области. Он рассказал, что когда разделили Азово-Черноморский край, то его меньшую часть назвали краем – Краснодарским, а большую – Ростовской областью", - сказано в сообщении.

Такое положение дел депутат назвал странным, так как большая по площади зона имеет название "область".

Он добавил, что в 2015 году донской регион занимал 12 место по ВРП. "Нет ни одной серьезной причины, по которой регион нельзя переименовать в Донской край", - говорится в публикации.

В 2016 году от партии поступало аналогичное предложение. Тогда был предложен лозунг "ЛДПР – за Донской край".

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#Политика#Новости#Опросы#Илья Ульянов
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