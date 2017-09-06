ЛДПР решила переименовать Ростовскую область из зависти к Кубани

Posted 6 сентября 2017,, 13:53
Published 6 сентября 2017,, 13:53
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
"Иванов обратился к депутатам Заксобрания области. Он рассказал, что когда разделили Азово-Черноморский край, то его меньшую часть назвали краем – Краснодарским, а большую – Ростовской областью", - сказано в сообщении.
Такое положение дел депутат назвал странным, так как большая по площади зона имеет название "область".
Он добавил, что в 2015 году донской регион занимал 12 место по ВРП. "Нет ни одной серьезной причины, по которой регион нельзя переименовать в Донской край", - говорится в публикации.
В 2016 году от партии поступало аналогичное предложение. Тогда был предложен лозунг "ЛДПР – за Донской край".
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