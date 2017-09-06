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Posted 6 сентября 2017, 09:24

Published 6 сентября 2017, 09:24

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

В Ростове назначен новый глава дорожного хозяйства

6 сентября 2017, 09:24
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону главой учреждения "ДИСОТИ" со вторника стал Дмитрий Свиридов, сообщает в среду горадминистрация.

"Мужчине сейчас 37 лет. Он является инженером по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Свиридов служил в армии. Последние 8 лет он работал в Минтрансе региона.

Ранее в городе уволился по собственному желанию глава Пролетарского района.

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#Политика#Новости Ростова#Новости
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