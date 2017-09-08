"Донавтовокзалу" запретили взимать комиссию за билеты с пассажиров

Posted 8 сентября 2017, 13:21
Published 8 сентября 2017, 13:21
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Ранее в адрес антимонопольной службы поступало множество жалоб пассажиров, недовольных комиссией, которую взимал "Донавтовокзал" при предварительной продаже билетов. Комиссионный сбор составлял от 40 до 60 рублей.
Антимонопольная служба неоднократно выносила предупреждения автобусной организации, однако "Донавтовокзал" игнорировал требования регулирующего ведомства.
В результате организация-нарушитель была привлечена к административной ответственности за неисполнение предписания и наказана штрафом в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, после вступления в силу решения арбитража, "Донавтовокзал" обязан принять меры по исполнению предписания и прекратить нарушения.
Ранее УФАС России в Ростовской области уличило компании "Донавтовокзал" и "Транс Сервис" в нарушении антимономольного законодательства. Так, предприятие "Транс Сервис" в рамках договора аренды оборудовало билетные кассы на территории главного автовокзала в Ростове. В случае, если пассажир хотел приобрести билет на определенный рейс, сотрудники касс автовокзала перенаправляли его к своему арендатору, где стоимость билета оказывалась значительно выше.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]