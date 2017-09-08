"Донавтовокзалу" запретили взимать комиссию за билеты с пассажиров

В результате организация-нарушитель была привлечена к административной ответственности за неисполнение предписания и наказана штрафом в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, после вступления в силу решения арбитража, "Донавтовокзал" обязан принять меры по исполнению предписания и прекратить нарушения.