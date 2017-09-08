Эксперты придумали названия для Ростовской области вместо Донского края

Posted 8 сентября 2017,, 09:38
Published 8 сентября 2017,, 09:38
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Накануне празднования 80-летия региона депутат Госдумы РФ Сергей Иванов выступил с инициативой переименовать Ростовскую область в Донской край. По мнению депутата, таким образом, удастся восстановить историческую несправедливость: когда разделили Азово-Черноморский край, то его меньшую часть назвали краем – Краснодарским, а большую – областью.
Надо очень не любить Ростов
Предложение о переименовании Ростовской области в Донской край генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов назвал не только очень дорогим, но и ненужным.
По его мнению, такая инициатива направлена исключительно на привлечение внимания к себе, и к своей партии. "Ничего, кроме желания Сергея Иванова привлечь внимание к тому, что он депутат от Ростовской области, здесь нет. Никаких других инициатив, действий Иванов по отношению к нашей области не предлагал", - говорит эксперт.
По его словам, будучи регулярным посетителем заседаний Законодательного собрания и других мероприятий, связанных с действиями областной исполнительной и законодательной властей, Смирнов никогда не видел на них Иванова.
"Никто не думает о том, что любое переименование, особенно в масштабах региона, это сотни миллионов рублей. Например, было правительство Ростовской области, а теперь надо написать "правительство Донского края". Соответственно, поменять все названия, вывески, печати и бланки", - считает политолог.
По мнению Смирнова, надо очень не любить Ростов, чтобы требовать изменения названия Ростовской области на что-то другое. "Как надо очень не любить свою фамилию или имя, чтобы их поменять", - отмечает эксперт.
Донской край
"На сегодняшний день во многих выступлениях публичных персон региона слышится название "Донской край", можно сказать, что сегодня это параллельное и неофициальное название нашего региона. Словно политики стесняются словосочетания "Ростовская область", - говорит директор Южнороссийского центра развития парламентаризма, кандидат политических наук Александр Сухарь.
"Говорят, это чтобы не обижать города региона с историей и традициями. Например, вот у нас Азов, вот у нас Таганрог, вот Шахты, а вот и Волгодонск, поэтому некорректно их всех метить Ростовом. Кажется, что это обидит города, словно раньше каждый из этих городов был административным центром, а Ростов, вроде, как и не причем", - поясняет эксперт.
По словам политолога, в любой стране административный центр всегда служил названием региону, и это нормальная административно-территориальная практика.
"Другие же политики говорят, что статус края выше статуса области согласно российскому законодательству. Переименовав область в край, мы станем достаточно уверенными среди российских регионов, но по мне, это объяснение является сомнительным", - дополняет эксперт.
Ностальгия по 1917 году
Ростовская область была краем, точнее, частью края - Азово-Черноморского, сообщает ростовский политолог и публицист Станислав Смагин.
По его словам, возможно, данная инициатива на самом деле это апелляция не к советскому опыту, а желание лишний раз понастальгировать по эпохе до 1917 года и " по России, которую мы потеряли".
"В РСФСР того периода вообще были в моде административно-территориальные эксперименты - метеором промелькнули на карте такие края, как Горьковский, Куйбышевский. Но все они, как правило, были сопряжены с реальными изменениями хода вещей и перекройкой границ субъектов, а не являлись просто переименованием субъекта X в субъект Y", - считает политолог.
По мнению Смагина, глубинная причина всех подобного рода реплик одна - желание законодателей и чиновников всех уровней заниматься чем угодно, кроме реальных нужд страны и регионов. "Очевидно, что без переименования Ростовской области, публичного четвертования режиссера Алексея Учителя и посылки батальонов российских мусульман в Мьянму России не устоять", - иронизирует эксперт.
При этом спикер Александр Сухарь допускает переименование Ростовской области, но не в Донской край, а в Донскую область.
"Можно было бы поиграть с историческими фактами, так как казаки традиционно расселялись около рек и название своих войск и территорий брали именно от водоемов", - дополняет политолог.