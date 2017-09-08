Эксперты придумали названия для Ростовской области вместо Донского края

"Говорят, это чтобы не обижать города региона с историей и традициями. Например, вот у нас Азов, вот у нас Таганрог, вот Шахты, а вот и Волгодонск, поэтому некорректно их всех метить Ростовом. Кажется, что это обидит города, словно раньше каждый из этих городов был административным центром, а Ростов, вроде, как и не причем", - поясняет эксперт.