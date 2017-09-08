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Форму и размер автомобильных номеров изменят в России

8 сентября 2017, 15:58
В России автомобильным государственным номерам изменят размеры и форму, эти сведения опубликовал "Коммерсант".

"Разработку соответствующего проекта ведет Росстандарт совместно с МВД", - сказано в публикации.

В частности, появятся спецзнаки для мототехники, спорткаров, автомобилей японского и американского производства и классических машин. При этом изменения коснутся лишь внешнего вида знаков, содержание останется прежним.

В течение двух месяцев с момента публикации проект пройдет публичные обсуждения. Полностью подготовят документ к весне 2018 года.

Отмечается, что изменения вступят в силу не ранее 2019 года.

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