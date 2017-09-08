Форму и размер автомобильных номеров изменят в России

"Разработку соответствующего проекта ведет Росстандарт совместно с МВД", - сказано в публикации.
В частности, появятся спецзнаки для мототехники, спорткаров, автомобилей японского и американского производства и классических машин. При этом изменения коснутся лишь внешнего вида знаков, содержание останется прежним.
В течение двух месяцев с момента публикации проект пройдет публичные обсуждения. Полностью подготовят документ к весне 2018 года.
Отмечается, что изменения вступят в силу не ранее 2019 года.
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