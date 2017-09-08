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Posted 8 сентября 2017, 10:36

Published 8 сентября 2017, 10:36

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

Храм Нерукотворного образа Христа начали строить под Ростовом

8 сентября 2017, 10:36
Работы по возведению основного храма Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа начали в хуторе Большой Лог Ростовской области, сообщила местная епархия.

"Перед началом строительства провели инженерно-геологические исследования грунта на месте будущего храма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что параллельно с подготовкой к строительству проводят благоустройство территории вокруг временной церкви. В частности, насыпали дорожки и подготовили двор к бетонированию.

Напомним, возведение временного храма закончили в последние дни августа, в праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, 29 августа. В нем прошло первое богослужение.

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А как Вы относитесь к возросшему количеству храмов в регионе?
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