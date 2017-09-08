Ростовского застройщика не смогли оштрафовать за рекламу с усатым Буденным

По данным единого реестра застройщиков, компания "Донинвестстрой" возводит в Ростове всего один жилой комплекс "Дом на Береговой" площадью около 10,8 тысяч квадратных метров жилья. Доля компании на строительном рынке региона занимает менее 1%. Изначально компания намеревалась сдать комплекс во втором квартале 2017 года, однако сроки сдачи перенесли на 9 месяцев. По данным СМИ, жители города всерьез обеспокоены внешним видом комплекса, выполненным в морском стиле. По словам жителей, он не вписывается в облик деловой столицы Юга России, а больше похож на турецкий отель.