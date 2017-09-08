Ростовского застройщика не смогли оштрафовать за рекламу с усатым Буденным

Ранее в антимонопольную службу обратились сразу несколько жителей города Ростова-на-Дону, в том числе и ветераны войны, с тем, чтобы управление проверило законность использования образа Буденного в рекламных целях для продвижения строящегося жилого комплекса "Дом на Береговой". Напомним, жилой комплекс на биллбордах города рекламирует анимационный персонаж в покошенном шлеме и с накладными усами, схожий с Буденным.
Ростовская ФАС поинтересовалась мнением местных жителей относительно рекламы. 69% сочли ее оскорбительной. Антимонопольная служба признала рекламу с усатым Буденным как выполненную с нарушением закона о рекламе. Компанию намеревались оштрафовать, но не смогли сделать этого из-за того, что девелопер относится к числу микропредприятий.
"Оштрафованы они не были, поскольку наказание, которое вменялось по данному нарушению, попадает под норму, согласно которой лицо, которое нарушило закон о рекламе впервые и это нарушение не повлекло за собой негативных последствий для жителей, освобождается от административной ответственности в виде штрафа", - говорит представитель регионального УФАС.
По словам собеседника агентства, компанию не смогли оштрафовать еще и потому, что она является субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно микропредприятием. Штраф для компании заменили на предупреждение.
"Мы уже давно забыли про это дело, не будем оспаривать решение, как есть, так и есть", - сказала руководитель отдела продаж ООО "Донинвестстрой" Ирина Попова.
По данным единого реестра застройщиков, компания "Донинвестстрой" возводит в Ростове всего один жилой комплекс "Дом на Береговой" площадью около 10,8 тысяч квадратных метров жилья. Доля компании на строительном рынке региона занимает менее 1%. Изначально компания намеревалась сдать комплекс во втором квартале 2017 года, однако сроки сдачи перенесли на 9 месяцев. По данным СМИ, жители города всерьез обеспокоены внешним видом комплекса, выполненным в морском стиле. По словам жителей, он не вписывается в облик деловой столицы Юга России, а больше похож на турецкий отель.