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Posted 9 сентября 2017, 06:50

Published 9 сентября 2017, 06:50

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Международный день журавля отметят в зоопарке Ростова

9 сентября 2017, 06:50
Международный день журавля отметят в зоопарке Ростова-на-Дону в воскресенье, эти сведения опубликованы в группе зверинца в соцсетях.

"В воскресенье в 14.00 мск в зоопарке пройдет познавательная беседа об этих птицах и показательное кормление", - сказано в сообщении.

В ростовском зоопарке живут серый венценосный журавль, краснокнижные японский, красавка, даурский журавли и другие.

Напомним, неделю назад из зоопарка Ростова сбежал журавль-красавка. В тот же день редкую птицу нашли на Западном, как удалось журавлю покинуть зоопарк, до сих пор не известно.

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