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Posted 13 сентября 2017, 08:25

Published 13 сентября 2017, 08:25

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Ракетчиков ЮВО привели в полную боеготовность

13 сентября 2017, 08:25
Ракетное соединение 49-общевойсковой армии Южного военного округа привели в полную боеготовность в ходе тактических учений, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Во время марша, совершенного расчетами ракетных комплексов "Искандер-М", бойцы отразили атаки авиации условного противника и отработали преодоление естественных препятствий и зон заражения", - сказано в публикации.

По прибытии на место учений военнослужащие развернули боевые комплексы на неподготовленной местности и приступили к выполнению поставленных задач.

За время тренировок ракетчики перегрузят ракеты в полевых условиях, проверят их работоспособность и отработают учебные задачи в условии неоднократной смены позиций.

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