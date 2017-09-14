Disney перенес премьеру девятого фильма "Звездные войны" на полгода

Posted 14 сентября 2017, 00:33
Published 14 сентября 2017, 00:33
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Выход фильма был перенесен более чем на полгода от первоначальной даты премьеры — на май 2019 года. Новый эпизод саги пока не получил названия.
СМИ связали перенос даты премьеры с заменой режиссера. На прошлой неделе стало известно, что Колин Треворроу, который должен был снимать фильм, покинул проект. Место режиссера занял Джей Джей Абрамс, который снял седьмую часть саги "Звездные войны: Пробуждение силы".
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