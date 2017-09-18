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Полиция Ростова проверяет информацию о видеокамерах в примерочных "О’кей"

18 сентября 2017, 10:59
Полиция Ростова проводит проверку по факту опубликованной в Сети информации о видеокамерах, установленных в примерочных гипермаркета "О'кей", сообщил RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

В соцсетях появилась информация о том, что в гипермаркете "О'кей" в жилом массиве Западный в примерочных установлены камеры видеонаблюдения. Как утверждают очевидцы происшествия, за покупателями в примерочных могли наблюдать охранники.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в Сети информации об установленных в примерочных видеокамерах", - уточнили в ведомстве.

В гипермаркете "О'кей" корреспонденту RostovGazeta обещали перезвонить, чтобы прокомментировать ситуацию. Однако на момент написания новости из магазина звонок так и не поступил.

Вы замечали видеокамеры в примерочных?
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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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