Полиция Ростова проверяет информацию о видеокамерах в примерочных "О’кей"

В соцсетях появилась информация о том, что в гипермаркете "О'кей" в жилом массиве Западный в примерочных установлены камеры видеонаблюдения. Как утверждают очевидцы происшествия, за покупателями в примерочных могли наблюдать охранники.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в Сети информации об установленных в примерочных видеокамерах", - уточнили в ведомстве.
В гипермаркете "О'кей" корреспонденту RostovGazeta обещали перезвонить, чтобы прокомментировать ситуацию. Однако на момент написания новости из магазина звонок так и не поступил.