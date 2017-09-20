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Присяжные вынесут вердикт банде "ростовских амазонок"

20 сентября 2017, 18:04
Суд присяжных в облсуде Ростовской области огласит приговор четырем обвиняемым – "ростовским амазонкам" в среду, сообщила RostovGazeta сотрудник пресс-службы Ростовского областного суда Елена Желтобрюхова.

Присяжные должны вынести вердикт в отношении Инессы Тарвердиевой, ее дочери Виктории, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник. Как полагают следователи, супруг Инессы Тарвердиевой создал банду, которая в течение шести лет убивала людей в Ставропольском крае и Ростовской области. На счету преступной группы 30 убийств. Самый известный случай "ростовских амазонок" - убийство семьи бойца СОБРа из четырех человек в Аксае. Убийцы забирали деньги и ценные вещи, оставляя своих жертв на месте преступления. Главаря банды убили во время задержания в 2013 году.

"Подсудимые своей вины не признают. Присяжные должны вынести приговор в среду вечером", - отметила Желтобрюхова.

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