Присяжные вынесут вердикт банде "ростовских амазонок"

Присяжные должны вынести вердикт в отношении Инессы Тарвердиевой, ее дочери Виктории, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник. Как полагают следователи, супруг Инессы Тарвердиевой создал банду, которая в течение шести лет убивала людей в Ставропольском крае и Ростовской области. На счету преступной группы 30 убийств. Самый известный случай "ростовских амазонок" - убийство семьи бойца СОБРа из четырех человек в Аксае. Убийцы забирали деньги и ценные вещи, оставляя своих жертв на месте преступления. Главаря банды убили во время задержания в 2013 году.