В России упал импорт молдавских вин и возрос ввоз медикаментов

Заседание состоялось впервые в Ростове-на-Дону в четверг. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Ростовской области.
"В структуре импорта на территорию Молдавской Республики преобладают энергоносители. Всего страна импортируют товаров на 535 миллионов рублей. В 2016 году на первое место в структуре экспорта на территорию РФ вышли медикаменты и травы, из которых делают медикаменты. Снижается экспорт вина", - говорит Куку.
По его словам, товарооборот между российско-молдавскими предприятиями падает с 2014 года. В настоящее время он составляет 768 миллионов долларов. Всего на территории Молдовы зарегистрировано около 900 предприятий с российским капиталом, общий объем российских инвестиций в экономику Молдовы не превышает 700 миллионов долларов.