В России упал импорт молдавских вин и возрос ввоз медикаментов

По его словам, товарооборот между российско-молдавскими предприятиями падает с 2014 года. В настоящее время он составляет 768 миллионов долларов. Всего на территории Молдовы зарегистрировано около 900 предприятий с российским капиталом, общий объем российских инвестиций в экономику Молдовы не превышает 700 миллионов долларов.