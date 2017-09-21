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В России упал импорт молдавских вин и возрос ввоз медикаментов

21 сентября 2017, 11:48
Падение импортируемого молдавского вина и рост ввозимых медикаментов отмечается в России в последние годы, сообщил на расширенном выездном заседании Российско-Молдавского делового совета почетный президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Георгий Куку.

Заседание состоялось впервые в Ростове-на-Дону в четверг. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Ростовской области.

"В структуре импорта на территорию Молдавской Республики преобладают энергоносители. Всего страна импортируют товаров на 535 миллионов рублей. В 2016 году на первое место в структуре экспорта на территорию РФ вышли медикаменты и травы, из которых делают медикаменты. Снижается экспорт вина", - говорит Куку.

По его словам, товарооборот между российско-молдавскими предприятиями падает с 2014 года. В настоящее время он составляет 768 миллионов долларов. Всего на территории Молдовы зарегистрировано около 900 предприятий с российским капиталом, общий объем российских инвестиций в экономику Молдовы не превышает 700 миллионов долларов.

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#Новости#Экономика#Опросы
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