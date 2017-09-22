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Posted 22 сентября 2017, 12:46

Published 22 сентября 2017, 12:46

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Ростовская область попала в "Золотую лигу" по уровню событийного туризма

22 сентября 2017, 12:46
По результатам 2016 года Ростовская область вошла в Золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма, сообщило облправительство.

Развитие событийного туризма высоко оценили на федеральном уровне. "Всего в рейтинге состоят 83 региона, разделенные на золотую, серебряную и бронзовую лиги", - сказано в сообщении.

При составлении рейтинга учитывали данные анкет, составленных ответственными за состояние туристического направления в каждом регионе и мнение экспертного жюри. Эксперты проанализировали проведенные в регионах туристические события.

Отмечается, что в Ростовской области особенно популярны мероприятия, основанные на реконструкции исторических событий.

р3

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#Культура#Новости
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