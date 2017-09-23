"Почта России" не нашла в мусорке в Ростове выброшенные бандероли и письма

"Для проверки информации на место выезжали сотрудники службы безопасности. На указанном перекрестке в частном секторе нет выброшенных предметов, коробок или корреспонденции. На перекрестке Паровозный-Пулковская вообще нет организованного места для сбора мусора", - отметили в компании. Сотрудники "Почты России" также добавляют, что на фотографии, которая была выставлена в Сети, различима оболочка конверта со штемпелем 2016 года. Компания просит автора снимка сообщить точное место и время, когда была сделана фотография.