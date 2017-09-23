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"Почта России" не нашла в мусорке в Ростове выброшенные бандероли и письма

23 сентября 2017, 22:22
Сотрудники службы безопасности "Почта России" на перекрестке улиц Паровозный переулок и Пулковская, где по заверениям очевидцев в соцсетях, были найдены бандероли и письма, не обнаружили никаких бандеролей, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы "Почты России".

В Интернете появилась фотография от анонимного пользователя, утверждавшего, что в мусорном баке на пересечении улиц Паровозный переулок и Пулковская лежит кипа нераспечатанных писем и бандеролей "Почты России". Полиция инициировала проверку по факту размещенного в Сети снимка с выброшенными письмами.

"Для проверки информации на место выезжали сотрудники службы безопасности. На указанном перекрестке в частном секторе нет выброшенных предметов, коробок или корреспонденции. На перекрестке Паровозный-Пулковская вообще нет организованного места для сбора мусора", - отметили в компании. Сотрудники "Почты России" также добавляют, что на фотографии, которая была выставлена в Сети, различима оболочка конверта со штемпелем 2016 года. Компания просит автора снимка сообщить точное место и время, когда была сделана фотография.

Громкая история, связанная с компанией "Почта России" в Ростове, произошла в конце июля, когда 30-летний сотрудник похитил посылки, а пустые коробки выбросил в районе пляжа Голубые озера.

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