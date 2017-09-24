rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2017, 09:42

Published 24 сентября 2017, 09:42

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Баста посвятил премию MusicBox Ростову-на-Дону

24 сентября 2017, 09:42
Музыкант Василий Вакуленко, известный всем как Баста, в субботу вновь получил престижную награду за свое творчество, об этом рэпер сообщил в своем Instagram.

Церемония вручения музыкальной премии Music Box 2017 прошла в столице уже в пятый раз. В этом году награду в номинации "Хип-хоп проект" получил ростовчанин Василий Вакуленко.

Рэпер вышел за своей премией в черных шортах и толстовке. Баста произнес со сцены свою победную речь, в которой поблагодарил организаторов премии, а также сообщил, что посвящает награду своей родине — Ростову-на-Дону, назвав его лучшим городом на земле.

Напомним, что недавно журнал GQ признал Вакуленко "Музыкантом года" и "Человеком года".

р2

Вам нравятся песни Басты?
Проголосовало: 0 чел.
#Анна Петрова#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика