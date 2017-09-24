Баста посвятил премию MusicBox Ростову-на-Дону

Posted 24 сентября 2017, 09:42
Published 24 сентября 2017, 09:42
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
Церемония вручения музыкальной премии Music Box 2017 прошла в столице уже в пятый раз. В этом году награду в номинации "Хип-хоп проект" получил ростовчанин Василий Вакуленко.
Рэпер вышел за своей премией в черных шортах и толстовке. Баста произнес со сцены свою победную речь, в которой поблагодарил организаторов премии, а также сообщил, что посвящает награду своей родине — Ростову-на-Дону, назвав его лучшим городом на земле.
Напомним, что недавно журнал GQ признал Вакуленко "Музыкантом года" и "Человеком года".
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