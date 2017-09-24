Баста посвятил премию MusicBox Ростову-на-Дону

Рэпер вышел за своей премией в черных шортах и толстовке. Баста произнес со сцены свою победную речь, в которой поблагодарил организаторов премии, а также сообщил, что посвящает награду своей родине — Ростову-на-Дону, назвав его лучшим городом на земле.