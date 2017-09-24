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Posted 24 сентября 2017, 13:12

Published 24 сентября 2017, 13:12

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Google представила новую версию Android, названную в честь печенья

24 сентября 2017, 13:12
Американская интернет-корпорация Google презентовала новое поколение операционной системы Android 8.0, пишет gazetadaily.ru.

Новая версия Android была названа в честь известной марки печенья Oreo. Опробовавшие бета-версию новинки эксперты отметили, что каких-то фундаментальных изменений в интерфейсе ОС не получила.

Главные перемены коснулись оптимизации и улучшения быстродействия Android. Также была повышена устойчивость ОС к компьютерным вирусам. Устройства на платформе Androidсмогут обновить программное обеспечение до конца года.

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#Технологии#Новости
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