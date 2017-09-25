Беспилотник условного врага сбили зенитчики ЮВО во время учений

Posted 25 сентября 2017, 12:33
Published 25 сентября 2017, 12:33
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
"Бойцы зенитных подразделений отработали поражение пилотируемых и беспилотных объектов противника на высоте порядка 7 километров", - сказано в публикации.
Роль летательных объектов условного врага исполняли ракеты-мишени. Для воссоздания условий, максимально приближенных к нападению противника, одновременно в небо выпускали до 8 быстро движущихся мишеней, при этом бойцы не знали, ни количества, ни времени запуска объектов.
Всего в учениях приняли порядка 100 человек и 20 единиц спецтехники.
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