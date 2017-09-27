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Posted 27 сентября 2017, 10:46

Published 27 сентября 2017, 10:46

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Двух новых директоров назначили в южный филиал "Ростелекома"

27 сентября 2017, 10:46
В макрорегиональном филиале "Юг" компании "Ростелеком" были назначены два новых директора, сообщается на сайте организации.

"Директором по организационному развитию и управлению персоналом стал Павел Бугаев. Он будет заниматься изменением сложившихся практик", - отмечается в сообщении.

Директору предстоит запустить проекты, которые приведут к росту производительности. Ему сейчас 35 лет. Он закончил вуз по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Бугаев работает в компании уже 14 лет. Начинал он с должности специалиста отдела по компенсациям и льготам. Кроме того, Павла Шалюгина назначили главой департамента по работе с операторами связи. Он займется развитием межоператорского сотрудничества.

Шалюгину 42 года, он родился в Москве. В компанию пришел 14 лет назад. Изначально он работал ведущим специалистом.

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