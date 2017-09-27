Двух новых директоров назначили в южный филиал "Ростелекома"

Posted 27 сентября 2017, 10:46
Published 27 сентября 2017, 10:46
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
"Директором по организационному развитию и управлению персоналом стал Павел Бугаев. Он будет заниматься изменением сложившихся практик", - отмечается в сообщении.
Директору предстоит запустить проекты, которые приведут к росту производительности. Ему сейчас 35 лет. Он закончил вуз по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Бугаев работает в компании уже 14 лет. Начинал он с должности специалиста отдела по компенсациям и льготам. Кроме того, Павла Шалюгина назначили главой департамента по работе с операторами связи. Он займется развитием межоператорского сотрудничества.
Шалюгину 42 года, он родился в Москве. В компанию пришел 14 лет назад. Изначально он работал ведущим специалистом.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]