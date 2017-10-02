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Posted 2 октября 2017, 09:29

Published 2 октября 2017, 09:29

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Еще четыре конца света в 2017 году предсказали ученые

2 октября 2017, 09:29
Еще четыре конца света, угрожающих Земле в 2017 году, предсказали специалисты, эти сведения опубликовало издание "Актуальные новости".

"Основной версией гибели нашей планеты во всех случаях называют падение астероидов", - сказано в публикации.

По расчетам ученых, в ближайшие три месяца в непосредственной близости от Земли пролетят шесть крупных астероидов. Четыре из них, при условии направления солнечного ветра в сторону нашей планеты, неминуемо с ней столкнутся.

Отмечается, что Земля постоянно находится под угрозой гибели из-за различных космических явлений, вспышек на Солнце в том числе. Что касается дат, то два из прогнозируемых конца света произойдут в конце октября - начале ноября.

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