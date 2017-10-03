Ростовское кафе "8 зерен" признало, что не пустило мать с коляской

Posted 3 октября 2017,, 12:20
Published 3 октября 2017,, 12:20
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В соцсетях возмущенная ростовчанка Дарья Борисова оставила негативный отзыв о кафе "8 зерен". Женщина рассказала о том, что ее отказались впускать в заведение из-за коляски, где сидел ее малыш. По словам Борисовой, она могла испачкать пол кафе грязными колесами коляски.
"Семья Дарьи Борисовой пришла в районе 16.00, как раз они были в тихий момент работы заведения. Сотрудник заведения попросил оставить коляску в тамбуре заведения, так как в выходные дни у нас много гостей", - говорит Тубанов. Также, по словам директора кафе, сотрудник руководствовался еще и тем, что заведение небольшое и иногда коляски мешают выполнять свои прямые обязанности - обслуживать гостей.
"Нередко коляски перегораживают пожарные выходы. По просьбе гостя, конечно, мы бы нашли удобное место для них, но они ушли, объяснив тем, что в помещении слишком жарко", - комментирует Тубанов. Владелец кафе уверяет, что в его заведении часто отдыхают семьи с детьми и подобных скандалов еще ни разу не происходило.
В полицию обиженная ростовчанка обращаться, тем не менее, не стала. Заявление она не подавала, пояснили RostovGazeta в ГУ МВД по региону.
Это не первый негативный комментарий об обслуживании в кафе "8 зерен". "Ужас-Ужас! Выгнали из заведения! 30 июля 2016 года сказали, что терраса не работает, но там сидели много людей! Ужасное обслуживание", - пишет другая ростовчанка. "Хорошее место, но плохой кофе. Здесь красиво, просторная веранда, но самое главное в любой кофейне - это кофе. И кофе здесь далек от хорошего. Девушка-бариста даже не смогла объяснить, какой кофе они предлагают посетителям", - оставил отзыв еще один гость заведения.
Стоит добавить, что кофейня "заработала" и много положительных комментариев в Сети.