Ростовское кафе "8 зерен" признало, что не пустило мать с коляской

Это не первый негативный комментарий об обслуживании в кафе "8 зерен". "Ужас-Ужас! Выгнали из заведения! 30 июля 2016 года сказали, что терраса не работает, но там сидели много людей! Ужасное обслуживание", - пишет другая ростовчанка. "Хорошее место, но плохой кофе. Здесь красиво, просторная веранда, но самое главное в любой кофейне - это кофе. И кофе здесь далек от хорошего. Девушка-бариста даже не смогла объяснить, какой кофе они предлагают посетителям", - оставил отзыв еще один гость заведения.